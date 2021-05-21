Брюгге с Эдуардом Соболем в 5-м туре чемпионской группы бельгийского первенства на последних минутах упустил победу над Андерлехтом, в составе которого выступает Богдан Михайличенко. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии, группа 1, 5 тур

Андерлехт – Брюгге – 3:3

Голы: Нмеча, 45+2, 65, Ларсен, 90+4 – Ванакен, 13, 54, Ланг, 57

После этого поединка Брюгге оформлял чемпионство после любого результата, кроме поражения. В составе обеих команд вышли украинцы – за Брюгге сыграл Эдуард Соболь, а за Андерлехт – Богдан Михайличенко. Счет был открыт уже на 13 минуте – Ванакен животом замкнул передачу де Кетеларе.

Видео гола Ванакена:

Впрочем, Андерлехт перед перерывом отыгрался – Мата привез курьезный пенальти в свои ворота, а Нмеча издевательски его реализовал. В начале второго тайма Брюгге оформил комфортное преимущество за 3 минуты благодаря голам Ванакена и Ланга. Нмеча достаточно быстро отыграл один мяч, а в компенсированное время Бруун Ларсен спас ничью для Андерлехта. Добавим, что Михайличенко провел на поле 85 минут, а Соболь сыграл полный поединок.

Видео первого гола Нмечи:

Таким образом, Брюгге оформил уже 17-е чемпионство Бельгии в своей истории, а Соболь уже во второй раз подряд побеждает в первенстве.

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