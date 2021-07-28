Украинский легионер Брюгге Эдуард Соболь вернулся в расположение клуба из Брюсселя.

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Игрок получил дополнительный отпуск из-за участия в плей-офф Евро-2020. Украинец прибыл в команду вместе с хавбеком Хансом Ванакеном – бельгийцу также были предоставлены дополнительные каникулы.

Оба игрока могут выйти на поле уже в следующем туре чемпионата Бельгии, где Брюгге сыграет с в матче с командой Сен-Жилуаз.

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