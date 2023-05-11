Легионер французского клуба получил травму в матче против Нанта. Соперник грубо ударил Соболя локтем в голову, после чего наш земляк продолжить игру уже не смог.

Соболь не смог завершить матч чемпионата Франции – украинца пришлось менять после удара локтем в голову

По информации L'Équipe, Страсбургу придется обходиться без украинца в двух ближайших поединках Лиги 1. Соболю сделают операцию из-за двойного перелома носа, после чего он не сможет играть еще 10 дней.

Эдуард пропустит матчи с Ниццей и Труа, но должен быть готов сыграть с ПСЖ (27 мая). Следует заметить, что до травмы последние четыре матча украинец начинал в стартовом составе Страсбура. Подобное с Соболем произошло впервые после перехода во французский клуб.

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