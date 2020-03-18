Соболь – в тройке лучших игроков чемпионата Бельгии по версии InStat, Безус – среди лидеров в своем амплуа

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь в текущем сезоне демонстрирует очень эффективный футбол в составе Брюгге.

Соболь входит в тройку лучших футболистов чемпионата Бельгии по рейтингу эффективности игры InStat Index, сообщает Команда 1.

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Средний показатель 24-летнего украинца составляет 298 баллов. Такие же цифры у капитана Гента – Вадиса Одиджа-Офое, а на первом месте оказался одноклубник Соболя – Крепин Диатто (305 баллов).

Добавим, что в топ-20 также входит украинский полузащитник Роман Безус – 276 баллов. Среди представителей своего амплуа, центральных атакующих хавбеков, он занимает третье место.

Напомним, Соболь выступает за Брюгге на правах аренды из Шахтера. В текущем сезоне защитник провел 26 матчей в чемпионате Бельгии, в которых забил 4 гола.

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