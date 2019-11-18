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Соболь: Украине неважно, с кем играть на Евро-2020

12:52 32 Читати українською
Соболь: Украине неважно, с кем играть на Евро-2020
Эдуард Соболь (справа) / фото: А. Попов

Защитник Эдуард Соболь в эфире "Профутбол" прокомментировал ничью с командой Сербии и выход сборной Украины на Евро-2020.

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

"Еще рано думать о соперниках, жеребьевка покажет. Шевченко после матча поблагодарил всех за работу. Это была взаимная работа. Выполнили задачу, которую ставили. Всех поблагодарили. И сейчас разъезжаемся в клубы.

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Сыграть с Бельгией? Почему нет? На Евро все соперники будут сильными. Неважно, с кем играть", – сказал Соболь.

Напомним, "сине-желтые" набрали 20 очков и уверенно выиграли отборочную группу В, впервые в истории сборной не проиграв ни одного матча в квалификации. Украина гарантировала себе место в первой корзине при жеребьевке финальной части Евро-2020. Церемония жеребьевки пройдет 30 ноября в Бухаресте и начнется в 19:00 по Киеву.

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Теги
Евро-2020 Украина Украина Сборная Украины Сербия - Украина Эдуард Соболь Эдуард Соболь
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