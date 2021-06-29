"Перед началом чемпионата Европы у Соболя были проблемы со здоровьем – он терял сознание. Причем, не один раз у него были проблемы, ему становилось плохо. Проводили дополнительные обследования, но вроде с ним все в порядке", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

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К слову, Соболь лишь однажды выходил на поле в составе сборной Украины на Евро-2020 на последних минутах поединка против Северной Македонии.

В прошлом сезоне Эдуард провел 37 матчей в составе Брюгге во всех соревнованиях, записав в свой актив 2 гола и 6 ассистов.

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