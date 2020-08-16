Соболь стал соавтором курьезного гола – видео первого результативного действия украинца в сезоне

Защитник Брюгге Эдуард Соболь отличился результативным действием в матче 2-го тура Лиги Жупиле против Эйпена.

Украинский защитник отметился первым ассистом в новом сезоне бельгийского первенства.

Соболь с Брюгге начали сезон провалом в родных стенах

Соболь элегантным пасом перебросил оборону Эйпена, а Юссуф Баджи мощно пробил вратаря – кипер не смог отбить мяч и пропустил между ног. К слову, первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу команды украинца.

Напомним, прошлый сезон 25-летний защитник также провел в Брюгге, с которым завоевал золотые медали чемпионата Бельгии.