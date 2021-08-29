Украинское дерби в чемпионате Бельгии завершилось в пользу Романа Безуса. Эдуард Соболь не мог спасти Брюгге от избиения 6:1.

Бельгия, Лига Жупиле, 6 тур

Гент – Брюгге – 6:1

Голы: Тиссудали, 9, Де Сарт, 15, Фортуна, 38, Безус, 61, Депуатр, 66, Миньоле, 79 (аг) – Ванакен, 65

В центральном матче бельгийского уик-энда встретились Брюгге и Гент. В составе обеих команд сыграли украинцы. Эдуард Соболь вернулся в старт Брюгге после дисквалификации, а Роман Безус усилил Гент со скамейки запасных в начале второго тайма, заменив травмированного капитана.

Брюгге ужасно начал матч – действующие чемпионы не могли зацепиться за мяч и проваливались в обороне. Уже к 15-й минуте Гент забил два гола: Тиссудали воспользовался передачей Фортуны с фланга, а де Сарт реализовал пенальти за фол Мехеле против того же Фортуны.

"От застенчивого мальчика до уверенного номера 9": Гент с почестями провел Яремчука

На поле была одна команда. У Брюгге не получалось ничего. Гент еще до перерыва успел устроить разгром. Отличился герой встречи Фортуна – латераль подстерег страшную ошибку обороны и расстрелял Миньоле. Брюгге не мог справиться с простыми диагоналями из глубины.

Во втором тайме Гент продолжил избиение. Роман Безус совершил эффектный рейд и забил четвертый гол – украинцу позволили обыграть четверых!

Ванакен отличился мячом престижа за Брюгге, но потом команда пропустила еще два. Последний гвоздь в гроб забили сами гости – клоунский автогол от Мехеле и Миньоле. Гент даже после продажи Романа Яремчука обладает солидным атакующим потенциалом.

Чемпион Бельгии уничтожен. Брюгге потерпел первое поражение в лиге и опустился на третье место. Гент набрал 7 очков и поднялся в середину турнирной таблицы.

Оценки украинцев за матч от SofaScore: Соболь – 6, Безус – 6.8.

Соболю трудно было себя проявить. В первом тайме он подключался к атакам и пытался обострять, но ничего не получалось. На последних минутах, когда уже все было понятно, Эдуард вырезал классную подачу на голову Досту – форвард упустил шанс. В обороне украинцу было очень сложно. Противоположный фланг Брюгге проваливался значительно больше, но и Соболь несколько раз пустил соперников за спину.

У Безуса ситуация была значительно проще. Он вышел на поле, когда победитель был определен. На Романа ничего не давило, поэтому он мог играть красиво. Отдавать оригинальные передачи и брать инициативу на себя. 83% проигранных единоборств никак не навредили его команде, а гол Романа окончательно прибил Брюгге.