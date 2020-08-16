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Соболь результативно приобщился к сокрушительной победе Брюгге, а ужасный ливень едва не сорвал матч еще одного украинца

19:15 - Читати українською
Соболь результативно приобщился к сокрушительной победе Брюгге, а ужасный ливень едва не сорвал матч еще одного украинца
Эдуард Соболь / Фото ФК Брюгге

Состоялись очередные матчи второго тура Лиги Жупиле, в которых приняли участие украинцы.

Лига Жупиле 2020/21, 2-й тур

Эйпен – Брюгге – 0:4

Голы: Баджи, 14 Диатто, 59, 69, Вормер, 76

Берсхот Вилрейк – Зюлте-Варегем – 3:1

Голы: Тисоудали, 32, Гольцгаузер, 68, 87 – Берагино, 57

Соболь стал соавтором курьезного гола – видео первого результативного действия украинца в сезоне

Украинский защитник Эдуард Соболь вышел в стартовом составе Брюгге на матч против середняка Эйпена и отметился ассистом уже в начале матча. Баджи пробил голкипера, а тот пропустил довольно курьезный гол между ног. На этом Брюгге не остановилось и дожало соперника уже во втором тайме – Диатто отметился дублем, а жирную точку в матче поставил Вормер. Таким образом команда украинца набирает первые 3 очка в этом сезоне Лиги Жупиле и сейчас занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, а Эйпен – 15-ю.

Команда Дениса Причиненко – немца с украинским происхождением – принимала в матче второго тура Зюлте-Варегем. Как прогнозировалось, Беерсхот Вилрейк интенсивно начал матч и забил мяч в середине первого тайма. После перерыва обе команды забили по одному голу, а после поединок приостановили из-за проливного дождя. После восстановления матча Гольцгаузер отметился забитым мячом. 3:1 и команда Причининенка приобретает вторую победу подряд. Беерсхот Вилрейк сейчас возглавляет турнирную таблицу, а вот Зюлте-Варегем занимает последнее место.

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Бельгия Украинцы за рубежом Берсхот Вилрейк Брюгге Брюгге Денис Денис Причиненко Эдуард Эдуард Соболь
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