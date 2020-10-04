Чемпионат Бельгии, 8 тур

Брюгге – Андерлехт – 3:0

Голы: Дьятта, 23, Ванакен, 48 (пен.), Вормер, 90+4

Удаление: Локонга, 72 (А)

Эдуард Соболь и Богдан Михайличенко вышли в стартовых составах на привычных позициях левого защитника. Брюгге с первых минут захватил инициативу и просто смял оборону принципиального соперника. Хозяева потеряли несколько роскошных моментов, пока Дьятта на 23 минуте не реализовал выход один на один с голкипером. Андерлехт вполне мог идти на перерыв разгромленным, хотя сам нанес лишь один удар мимо ворот.

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Счастье брюссельцев завершилось через несколько секунд после выхода из раздевалок. Вормера сбили в штрафной, а Ванакен уверенно пробил с "точки" – 2:0. Соболь принимал активное участие в атаках Брюгге, опасно подавал на Дьятта, нанес удар (заблокировали). Михайличенко позволить себе такой роскоши не мог. Экс-игрок Зари думал исключительно об обороне и в целом выглядел неплохо на фоне общего хаоса. Главным антигероем встречи стал Альберт Локонга – 20-летний капитан Андерлехта к "привезенному" пенальти добавил удаление за две желтые карточки. Под занавес разгром таки состоялся. Соболь заработал штрафной удар с удобной позиции, и Вормер точным выстрелом в девятку не оставил шансов вратарю.

Брюгге довел свою победную серию до пяти матчей, выйдя на вторую строчку турнирной таблицы. Андерлехт впервые проиграл в чемпионате и идет седьмым.

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