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Соболь рассказал о своих главных целях в Брюгге и мечтах о топ-чемпионате

22:02 43 Читати українською
Соболь рассказал о своих главных целях в Брюгге и мечтах о топ-чемпионате
Эдуард Соболь / Фото официального сайта УАФ

Украинский латераль Эдуард Соболь рассказал об адаптации в новой команде и планах на будущее.

"Люблю разговаривать на английском, но сейчас для меня это немного сложно. Но я улучшаю свой английский каждый день. Возможно, через несколько месяцев он будет совершенным.

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Мне нравится итальянский футбол, ведь за Милан играл Андрей Шевченко. Когда я был маленьким, смотрел его матчи по телевизору, а теперь мы работаем вместе в сборной Украины.

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Я не плохой парень, с хорошим настроением работаю на тренировках. Надо фокусироваться на тяжелой работе, но с улыбкой это делать еще лучше. Хочу вырасти в Брюгге как футболист, завоевать с командой чемпионство, мы способны на это", – сказал Соболь в интервью YouTube-каналу Брюгге.

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Теги
Андрей Шевченко Андрей Шевченко Эдуард Соболь Эдуард Соболь Брюгге Брюгге Бельгия Украинцы за рубежом
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