Соболь рассказал о своих главных целях в Брюгге и мечтах о топ-чемпионате

Украинский латераль Эдуард Соболь рассказал об адаптации в новой команде и планах на будущее.

"Люблю разговаривать на английском, но сейчас для меня это немного сложно. Но я улучшаю свой английский каждый день. Возможно, через несколько месяцев он будет совершенным.

Брюгге с Соболем в спарринге обыграл лиссабонский Спортинг в серии пенальти

Мне нравится итальянский футбол, ведь за Милан играл Андрей Шевченко. Когда я был маленьким, смотрел его матчи по телевизору, а теперь мы работаем вместе в сборной Украины.

Малиновский второй раз подряд отличился ассистом в товарищеском матче Аталанты

Я не плохой парень, с хорошим настроением работаю на тренировках. Надо фокусироваться на тяжелой работе, но с улыбкой это делать еще лучше. Хочу вырасти в Брюгге как футболист, завоевать с командой чемпионство, мы способны на это", – сказал Соболь в интервью YouTube-каналу Брюгге.