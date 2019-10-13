Соболь рассказал, над чем сборной Украины нужно работать ради победы над Португалией

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020 с Португалией.

"Против Португалии будем играть на победу, иной задачи у нас нет. Постараемся и в матче с таким грозным соперником не отходить от своей игры. У нашей сборной сейчас такой менталитет, что мы на каждый матч выходим с целью взять три очка, независимо от ранга оппонента.

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Какая у нас реализация, 50%? У нас было много предпосылок для взятия ворот литовцев. Нужно над этим работать, поскольку с такими соперниками, как Португалия, может потребоваться и стопроцентная реализация", – поделился Соболь в комментарии Команда№1.

Напомним, сборная Украины победила Литву (2:0) и встретится с Португалией 14 октября, начало в 21:45. Добавим, что "желто-синие" имеют в активе 16 очков, португальцы с 11 пунктами занимают второе место.

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