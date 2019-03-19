Соболь рассказал, как сборной Украины нужно действовать против Роналду

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь считает, что если "сине-желтые" сыграют дисциплинированно, то смогут достичь результата в первом матче отбора к Евро-2020 против Португалии.

"Конечно, обрадовался, что снова удалось привлечь внимание наставников главной команды страны. Для меня честь – одевать сине-желтую футболку. А еще здесь, в коллективе, всегда позитивная атмосфера.

Выход на Евро-2020? Мы все в это верим. Тренерский штаб и команда заряжены этой целью. Думаю, нам по силам выполнить задание.

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До начала матчей не хочется делать какие-то выводы. Уверен, что в Португалии будет очень сложно. Разве может быть по-другому в матче с действующим чемпионом Европы. Тренерский штаб расскажет нам, как правильно действовать против этой команды. Мы едем в Португалию за положительным результатом.

Роналду? Думаю, с этим исполнителем нужно всегда играть плотно, не давать ему пространства, иначе проблем в защите не избежать. Скорость и техника у Криштиану на высшем уровне. Важно ни на секунду не выключаться из игры.

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Подопечные Фернанду Сантуша и без Роналду выиграли свою группу Лиги наций, опередив сильные сборные Италии и Польши. У португальцев чуть ли не каждый игрок может доставить хлопот сопернику. Но если действовать дисциплинированно и отталкиваться от своей игры, все может получиться", – цитирует Соболя Команда 1.