Защитник Брюгге Эдуард Соболь не смог поучаствовать в поединке 5-го тура бельгийского первенства против Кортрейка.

Соболю не нашлось места в заявке Брюгге на игру с Кортрейком. Как сообщает voetbalprimeur, причиной стало повреждение украинца.

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Впрочем, издание не сообщает о серьезности травмы Соболя. Прошлую игру Эдуард провел на скамейке для запасных.

В текущем сезоне Соболь сыграл в 3 матчах за Брюгге, однако результативными действиями не отличался. "Сине-черные" же разместились на 3 месте с 10 очками в активе, минимально обыграв Кортрейк в большинстве (2:1).

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