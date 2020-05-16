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Соболь прокомментировал завоевание чемпионства в Бельгии – его Брюгге получил титул кабинетным решением

16 мая 23:40 10 Читати українською
Соболь прокомментировал завоевание чемпионства в Бельгии – его Брюгге получил титул кабинетным решением
Эдуард Соболь / Getty images

Украинский легионер Брюгге Эдуард Соболь отреагировал на досрочное завоевание чемпионства в Бельгии.

"Спасибо за поздравления. Все шло к тому, что Брюгге станет чемпионом, но не было официального подтверждения до вчерашнего вечера. Мы заслужили это своей игрой и огромным отрывом от соперников в таблице. Все счастливы, все довольны. Завтра команда отпразднует чемпионство на ужине", – сказал Соболь в эфире Футбол NEWS.

Соболь официально стал чемпионом Бельгии – еще трое украинцев сыграют в Лиге чемпионов

Напомним, 15 мая Генеральная ассамблея бельгийских профессиональных клубов решила поддержать совет директоров Про-Лиги по решению не продолжать соревнование и зафиксировать итоговые результаты.

Таким образом, чемпионом стал Брюгге, цвета которого защищает Эдуард Соболь. На втором месте расположился Гент вместе с тремя украинцами – Романом Яремчуком, Игорем Пластуном и Романом Безусом. Команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Евгений Макаренко и Андрей Бацула вместе с Кортрейком финишировали 11-ми.

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Теги
Украинцы за рубежом Бельгия Эдуард Соболь Эдуард Соболь Брюгге Брюгге
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