Соболь попал в заявку Брюгге на ответный матч против Манчестер Юнайтед

Брюгге огласил список игроков, которые поедут на второй матч 1/16 Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.

Главный тренер команды Филипп Клеман решил взять с собой 22 игроков, сообщает официальный сайт клуба.

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В перечень попал и Эдуард Соболь. Защитник сборной Украины не получил места даже в запасе на первый матч против "красных дьяволов" – Клеман доверился юному Максиму де Куйперу. А вот Соболь сыграл все 90 минут в игре чемпионата Бельгии с Шарлеруа, которая состоялась 23 февраля.

Матч Манчестер Юнайтед – Брюгге состоится 27 февраля, начало в 22:00. Первая встреча команд завершилась ничьей 1:1.

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