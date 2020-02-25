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Соболь попал в заявку Брюгге на ответный матч против Манчестер Юнайтед

20:31 42 Читати українською
Соболь попал в заявку Брюгге на ответный матч против Манчестер Юнайтед
Эдуард Соболь (слева) / Сайт Брюгге

Брюгге огласил список игроков, которые поедут на второй матч 1/16 Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.

 

Главный тренер команды Филипп Клеман решил взять с собой 22 игроков, сообщает официальный сайт клуба.

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В перечень попал и Эдуард Соболь. Защитник сборной Украины не получил места даже в запасе на первый матч против "красных дьяволов" – Клеман доверился юному Максиму де Куйперу. А вот Соболь сыграл все 90 минут в игре чемпионата Бельгии с Шарлеруа, которая состоялась 23 февраля.

Матч Манчестер Юнайтед – Брюгге состоится 27 февраля, начало в 22:00. Первая встреча команд завершилась ничьей 1:1.

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Лига Европы Украинцы за рубежом Эдуард Соболь Эдуард Соболь Брюгге Брюгге Манчестер Юнайтед - Брюгге
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