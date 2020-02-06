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Соболь помог Брюгге пробиться в финал Кубка Бельгии

00:10 26 Читати українською
Соболь помог Брюгге пробиться в финал Кубка Бельгии
Зюлте-Варегем – Брюгге / Фото ФК Брюгге

Состоялся ответный матч в рамках 1/2 финала Кубка Бельгии Зюлте-Варегем – Брюгге.

Кубок Бельгии, 1/2 финала, ответный матч (1:1)

Зюлте-Варегем – Брюгге – 1:2

Голы: Оберлин, 77 – Мехеле, 53, де Кетеларе, 86

Макаренко вернулся в Кортрейк

Команды начали игру на равных, небольшое преимущество было на стороне хозяев, но до перерыва голов не было.

В другом тайме Брюгге неожиданно вышел вперед, однако игроки Зюлте быстро восстановили равновесие. Когда казалось, что овертайм неизбежен, 18-летний талант гостей Шарль де Кетеларе точным ударом решил судьбу поединка.

Украинский защитник победителей Эдуард Соболь провел на поле весь матч. В финале Брюгге встретится с победителем пары Антверпен – Кортрейк.

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Теги
Эдуард Соболь Эдуард Соболь Брюгге Брюгге Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем Бельгия Украинцы за рубежом
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