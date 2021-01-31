В поединке 23-го тура чемпионата Бельгии Стандард не смог справиться с Брюгге. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, 23-й тур

Брюгге – Стандард – 3:1

Голы: Ванакен, 19, Дост, 41, Ланг, 49 – Бокади, 3

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Один из претендентов на медали – Стандарт – огорчил лидера первенства уже на 3-й минуте. После подачи со штрафного Мервель Бокади головой переправил мяч в сетку. Хозяевам, чтобы прийти в себя от быстрого гола, понадобилось почти 15 минут: Ноа Ланг прошел по правому флангу, ворвался в штрафную соперника и отпасовал на набегающего Ханса Ванакена, который сходу переправил сферу в сетку.

В конце тайма Бас Дост оказался первым на добивании и Брюгге ушел на перерыв с комфортным преимуществом. Сразу после отдыха свой шанс реализовал Ланг. Опять сработал правый фланг, подачу с которого и замкнул нидерландский вингер. Украинский защитник Эдуард Соболь начал матч с первых минут и провел на поле 70 минут, пока его не заменил Стефано Денсвил.

Победа принесла Брюгге 57 очков и позволила оторваться от ближайшего преследователя – Генка – уже на 14 пунктов. Стандарт с 38 баллами остался четвертым.

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