Соболь помог Брюгге одержать пятую победу подряд и укрепить позиции на вершине таблицы

Брюгге одержал победу над Мускроном в матче 11-го тура чемпионата Бельгии.

Бельгия, 11 тур

Мускрон – Брюгге – 1:0

Голы: Ванакен, 40

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Брюгге открыл счет в отчетном матче в конце первого тайма усилиями Ванакена. Уже в компенсированное время Крепен Дьятта забил еще один гол, но при этом помог себе рукой, что заметил арбитр и взятие ворот отменил.

Отметим, что в составе гостей поединок с первых минут начал Эдуард Соболь. Украинский защитник провел на поле все 90 с лишним минут.

Брюгге до сих пор не потерпел ни одного поражения в текущем розыгрыше чемпионата Бельгии, выиграв последние лет 5 поединков. После 10 сыгранных матчей "черно-синие" набрали 26 очков и уверенно возглавляют турнирную таблицу, вопережаяя ближайшего конкурента на 6 пунктов.

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