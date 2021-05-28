Защитник Брюгге Эдуард Соболь стал автором курьезного инцидента в матче последнего тура чемпионата Бельгии против Андерлехта (3:3).

На 69-й минуте встречи украинец ужасно пробил после розыгрыша штрафного, запустив мяч на верхний ярус стадиона.

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Промах Соболя не остался без внимания прессы. Издание Eleven Sport наградило защитника Брюгге премией "Глюк недели". Она вручается игроку, который организовал худший момент тура в чемпионате Бельгии.

Сомнительная награда вряд ли испортит настроение защитнику сборной Украины, который оформил свой второй чемпионский титул вместе с Брюгге.

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