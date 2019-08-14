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Соболь получил нового конкурента – Брюгге подписал экс-партнера Селезнева и Бланко Лещука

11:42 85 Читати українською
Соболь получил нового конкурента – Брюгге подписал экс-партнера Селезнева и Бланко Лещука
Федерико Рикка / Getty Images

Эдуарду Соболю придется побороться за место в основе бельгийского клуба.

Брюгге на официальном сайте объявил о подписании уругвайского защитника Малаги Федерико Рикки.

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Контракт новичка вице-чемпионов Бельгии рассчитан на четыре года. Рикка выступает на позиции левого латераля, то есть является прямым конкурентом Эдуарда Соболя. Игрок сборной Украины также присоединился к Брюгге этим летом, однако тренерский штаб команды решил полностью обновить левый фланг обороны.

В прошлом сезоне Рикка также имел опыт выступлений с бывшими игроками украинских клубов – его партнерами в Малаге были Евгений Селезнев и Густаво Бланко Лещук.

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Брюгге Брюгге Трансферы Эдуард Соболь Эдуард Соболь Малага Малага Бельгия Федерико Рикка Федерико Рикка
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