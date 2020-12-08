Соболь получил две желтые карточки за тайм – украинец подвел Брюгге в решающем матче Лиги чемпионов
21:24 - Читати українською
Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь рискует стать антигероем матча против Лацио.
завершено
27’ Чиро Иммобиле
Рууд Вормер 15’
Эдуард Соболь 39’
Ханс Ванакен 76’
15’ Рууд Вормер
27’ Чиро Иммобиле
39’ Эдуард Соболь
76’ Ханс Ванакен
Брюгге приехал в гости к Лацио в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где бельгийцев устраивала только победа для выхода в плей-офф турнира.
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Защитник гостей Эдуард Соболь уже на второй минуте встречи получил предупреждение, но это не остановило пыл игрока. Перед свистком на перерыв украинец увидел перед собой вторую желтую карточку и покинул поле.
После первого тайма Лацио было впереди – 2:1.
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