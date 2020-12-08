Брюгге приехал в гости к Лацио в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где бельгийцев устраивала только победа для выхода в плей-офф турнира.

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Защитник гостей Эдуард Соболь уже на второй минуте встречи получил предупреждение, но это не остановило пыл игрока. Перед свистком на перерыв украинец увидел перед собой вторую желтую карточку и покинул поле.

После первого тайма Лацио было впереди – 2:1.

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