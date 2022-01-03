Соболь вместе с Брюгге сегодня улетел на сборы в Марбелью. Главный тренер Филипп Клеман не был с командой, сообщает Sporza. Его вчера заметили на кубковом матче Монако.

Французская пресса уверяет, что Клеман возглавит монегасков после увольнения Ковача. Филипп выиграл три последних чемпионата Бельгии: сначала с Малиновским в Генке, затем два с Соболем в Брюгге.

Брюгге уже нашел замену. Следующим тренером Эдуарда станет нидерландский специалист Альфред Схрёдер, информирует De Telegraaf. Схрёдер ассистировал Нагельсманну в Хоффенхайме, Тэн Хагу в Аяксе и Куману в Барселоне. Альфред даже сам выводил каталонцев на матч.

Брюгге после 21 тура идет на втором месте чемпионата с 7-очковым отставанием от лидера. Соболь за сезон сыграл 22 матча, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

Манчестер Сити разгромил Брюгге – Соболя сожрали монстры, Зинченко красиво показали, почему он так мало играет