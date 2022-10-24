Потеря стабильного места в стартовом составе не помешала Соболю подписать новый контракт с бельгийским клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года, сообщает официальный сайт Брюгге.

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Следует заметить, что пролонгация оказалась минимальной. Предыдущий контракт украинца действовал всего на год меньше (до 2024 года). В целом Соболь защищает цвета Брюгге с 2019 года, а в 2021 бельгийцы оформили полноценный трансфер воспитанника Шахтера.

В общей сложности 27-летний украинец сыграл за Брюгге 121 матч во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 14 ассистов. Кроме того, Соболь трижды становился чемпионом Бельгии и однажды выиграл Суперкубок страны.

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