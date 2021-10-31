Брюгге вырвал победу над Сент-Трюйденом (2:1) в матче 13 тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Бельгии 2021/22, 13-й тур

Сент-Трюйден – Брюгге – 1:2

Голы: Бауэр, 24 – Дост, 1, 49

Брюгге вышел вперед уже на первой минуте – Дост отличился голом с передачи Ланга. Сент-Трюйден к перерыву отыгрался благодаря усилиям Бауэра. Впрочем, Бас Дост стал главным героем встречи, а помог ему в этом Соболь – украинец после перерыва отдал результативную передачу на форварда.

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Эта победа позволила Брюгге набрать 26 очков и остаться лидером чемпионата, а Сент-Трюйден с 15 пунктами остался тринадцатым.

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