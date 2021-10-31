Соболь отличился победным ассистом в Бельгии – Брюгге остался лидером первенства
Брюгге вырвал победу над Сент-Трюйденом (2:1) в матче 13 тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.
Чемпионат Бельгии 2021/22, 13-й тур
Сент-Трюйден – Брюгге – 1:2
Голы: Бауэр, 24 – Дост, 1, 49
Брюгге вышел вперед уже на первой минуте – Дост отличился голом с передачи Ланга. Сент-Трюйден к перерыву отыгрался благодаря усилиям Бауэра. Впрочем, Бас Дост стал главным героем встречи, а помог ему в этом Соболь – украинец после перерыва отдал результативную передачу на форварда.
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Эта победа позволила Брюгге набрать 26 очков и остаться лидером чемпионата, а Сент-Трюйден с 15 пунктами остался тринадцатым.
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