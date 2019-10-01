Соболь оказался в запасе Брюгге на матч Лиги чемпионов против Реала

Украинский защитник Эдуард Соболь начнет матч 2 тура Лиги чемпионов против Реала на скамейке запасных Брюгге.

Бельгийский клуб в своем официальном твиттере опубликовал стартовый состав команды на игру против мадридцев.

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Эдуарду Соболю пришлось довольствоваться местом в запасе. Главный тренер Брюгге Филипп Клеман предпочел Федерико Рикку, который в текущем сезоне выиграл конкуренцию у латераля сборной Украины. Участие уругвайца в матче против Реала была под угрозой из-за травмы, однако он все же успел полностью восстановиться.

Напомним, матч Реал – Брюгге начнется сегодня в 19:55 по киевскому времени. В первом туре испанцы потерпели сокрушительное поражение от ПСЖ (0:3), а в активе бельгийцев – ничья с Галатасараем.

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Стартовый состав Реала: