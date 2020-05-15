Соболь официально стал чемпионом Бельгии – еще трое украинцев сыграют в Лиге чемпионов

Чемпионат Бельгии обнародовал итоговую турнирную таблицу – украинцы расположились на верхушке.
15 мая Генеральная ассамблея бельгийских профессиональных клубов решила поддержать совет директоров Про-Лиги касательно решения не продолжать соревнование и зафиксировать итоговые результаты, сообщает официальный сайт турнира.
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Таким образом, чемпионом стал Брюгге, цвета которого защищает Эдуард Соболь. На втором месте расположился Гент вместе с тремя украинцами – Романом Яремчуком, Игорем Пластуном и Романом Безусом. Команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
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