toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Бельгия
ГЕРМАНИЯ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНА

Соболь официально стал чемпионом Бельгии – еще трое украинцев сыграют в Лиге чемпионов

20:41 31 Читати українською
Соболь официально стал чемпионом Бельгии – еще трое украинцев сыграют в Лиге чемпионов
Карим Бензема и Эдуард Соболь / Фото ФК Брюгге

Чемпионат Бельгии обнародовал итоговую турнирную таблицу – украинцы расположились на верхушке.

15 мая Генеральная ассамблея бельгийских профессиональных клубов решила поддержать совет директоров Про-Лиги касательно решения не продолжать соревнование и зафиксировать итоговые результаты, сообщает официальный сайт турнира.

Брюгге хочет сбить цену на Соболя – Шахтер не идет на компромиссы

Таким образом, чемпионом стал Брюгге, цвета которого защищает Эдуард Соболь. На втором месте расположился Гент вместе с тремя украинцами – Романом Яремчуком, Игорем Пластуном и Романом Безусом. Команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Евгений Макаренко и Андрей Бацула вместе с Кортрейком финишировали 11-м.

"У Динамо син потрапив не в ті руки": батько Безуса – про Блохіна, дружбу з Ярмоленком, страшний діагноз і Євро-2020

blog_ava
Главные новости футбола 14 мая: УПЛ возобновится весной, экс-тренер Динамо потерял работу, спрос на звезду Александрии
07:00
971
Теги
Главное Украинцы за рубежом Эдуард Соболь Эдуард Соболь Брюгге Брюгге Гент Гент Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук Кортрейк Кортрейк Роман Безус Роман Безус Игорь Пластун Игорь Пластун
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Яремчук отказался переходить в клуб АПЛ
    Бельгія — 17:49335 Яремчук отказался переходить в клуб АПЛ
19
час
:
13
мин
Боруссия Дортмунд
16:30
Шальке
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук