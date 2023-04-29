Лига 1, 33 тур

Страсбур – Лион – 1:2

Голы: Сансон, 15 – Люкеба, 32, Какере, 36

Удаление: Люкеба, 90+2 (Л)

Эдуард Соболь восстановился от мини-повреждения и сразу вышел в старте. Страсбур выиграл в 2 турах подряд, покинув зону вылета. Очередным соперником был нестабильный Лион.

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Уже на 10-й минуте Брэдли Барколя показал, почему его начали связывать с грандами АПЛ. 20-летний вингер Лиона убрал защитника и роскошно закрутил в девятку. Шедевр испортил VAR, заметивший маленький офсайд. Вскоре игроки Лиона пережили еще одну неприятность, пропустив от Сансона. Страсбур идеально выполнил наигранную комбинацию на вбрасывании аута, к которому "ткачи" оказались не готовы.

Соболь провел неплохой матч, но команда вынуждена была мириться с поражением. Хозяева в течение 4 минут дважды пропустили от других молодых звезд Лиона – Люкеба лучше всех сориентировался на угловом, а Какере низом положил с линии штрафной.

Соболь доиграл до 70 минуты и получил от Sofa Score вторую оценку в команде. Люкеба к голу добавил удаление за вторую желтую, поэтому Лиону пришлось несколько минут побыть в меньшинстве. Подопечные Блана справились и приблизились к зоне еврокубков. Страсбур же будет пристально следить за матчем прямых конкурентов – Бреста и Нанта.

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