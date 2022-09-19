"Уже месяц я чувствую дискомфорт в области паха. Во время обследования у меня обнаружили гематому. Клубные медики ожидали, что эта проблема решится раньше, но так не произошло. И вот буквально вчера главный врач Брюгге сказал мне, что для того, чтобы избежать возможных осложнений в будущем, необходимо выкачать кровь из пораженной зоны.

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После такой процедуры я не смогу тренироваться минимум пять дней. Именно эту информацию я сразу сообщил главному тренеру национальной команды Александру Петракову. Понятно, что возвращение к тренировочному процессу только за два дня до заключительного, третьего матча Лиги наций (и это в случае, если заживление будет происходить без осложнений) делает мои шансы принять участие в игре мизерными.

Но хочу подчеркнуть – я готов даже после процедуры приехать в лагерь сборной и ждать, пока рана заживет, даже не имея возможности тренироваться. Александр Васильевич, поняв суть вопроса, сказал, что в этих матчах я не смогу помочь сборной, и это действительно так. Как бы обидно мне ни было это осознавать... Сейчас эта проблема вызывает ощутимый дискомфорт, однако в случае необходимости я могу выйти на поле. Поэтому главный тренер внес меня в заявку и выпустил на последние 20 минут игры против Стандарда (0:3).

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Однако врачи настаивают на удалении гематомы, говоря, что в дальнейшем могут быть осложнения. Диагноз клубного врача я предоставил врачам сборной, и они согласились с этим, оценив возможные риски и последствия. Поэтому мне просто необходимо сделать эту процедуру для того, чтобы продолжить играть в футбол", – цитирует Соболя официальный сайт УАФ.