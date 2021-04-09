Защитник сборной Украины Эдуард Соболь поделился мыслями относительно матча против Финляндии в рамках отбора к ЧМ-2022.

"В течение поединка с Финляндией мы полностью контролировали игру. Забили мяч, но в последнем игровом отрезке нам не хватило то ли концентрации, то ли дисциплины", – поделился Соболь во время заседания эксперт-клуба Parimatch.

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Напомним, сборная Украины не удержала победный счет в матче с Финляндией, пропустив на последних минутах с пенальти и расписав ничью (1:1).

В общем, подопечные Шевченко в трех стартовой матчах отбора к ЧМ-2022 расписали три подряд ничьих с одинаковым счетом. Украина сейчас занимает второе место, отставая от первой Франции уже на 4 очка.

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