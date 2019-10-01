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Реал – Брюгге: Соболь неожиданно появился в основе – конкурент украинца получил травму на разминке

20:50 67 Читати українською
Реал – Брюгге: Соболь неожиданно появился в основе – конкурент украинца получил травму на разминке
Эдуард Соболь / Фото ФК Брюгге

Состав Брюгге претерпел изменения за несколько минут до начала матча группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала.

56’ Серхио Рамос
 
Деннис Эммануэль Бонавентуре 10’
Деннис Эммануэль Бонавентуре 39’
10’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
39’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
56’ Серхио Рамос

Левый защитник бельгийцев Федерико Рикка уступил свое место Эдуарду Соболю.

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Уругваец получил повреждение на предматчевой разминке и не смог выйти на поле. Рикка в течение последних двух недель залечивал травму, однако тренерский штаб Брюгге надеялся, что латераль готов помочь команде уже в игре с Реалом. Решение явно оказалось поспешным, однако у Филиппа Клемана нашлась замена для Рикки – Эдуард Соболь.

Напомним, что в предыдущем матче Лиги чемпионов против Галатасарая игрок сборной Украины просидел все 90 минут в запасе, а в основе вышел именно Рикка.

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