Очередное украинское дерби в Лиге Жупиле завершилось неожиданным поражением Брюгге. Эдуард Соболь был одним из самых активных на поле.

Бельгия. Лига Жупиле, 3 тур

Брюгге – Беерсхот – 0:1

Гол: Хольцхаузер, 28

Соболь на старте сезона неизменно попадает в стартовый состав Брюгге. В матче с Беерсхотом украинец традиционно закрыл левый фланг и стал одним из самых острых в составе чемпиона Бельгии. Эдуард создал первый момент – обыгрался с партнером на бровке и пробил с острого угла по воротам, но голкипер был на месте.

К концу первого тайма Соболь вырезал несколько кроссов в штрафную площадь, которые, впрочем, к голам не привели. А непосредственно перед перерывом он издалека разрядил пушку, однако голкипер снова правильно выбрал позицию.

Во второй половине встречи фулбек сборной Украины продолжил активно поддерживать атаку, демонстрируя хорошее взаимопонимание с лидером Брюгге Ванакеном. Один из прострелов Эдуарда вызвал настоящий хаос во владениях Беерсхота – хозяева чудом не забили. А на 60-й минуте Соболя заменили на юного де Кетелере, что также привычно для последних матчей.

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К тому времени Брюгге горел в счете – соперник реализовал один из немногих своих моментов. Хольцхаузер откликнулся на передачу в разрез, выбежал один на один с голкипером и забил. Соболь бежал рядом, но не успел накрыть оппонента.

За Беерсхот сыграл Причиненко – украинец, который поддерживал российскую оккупацию Крыма. Причиненко имеет стабильное место в старте бельгийской команды. В этом сезоне он выходит на позиции правого центрального защитника в схеме с тремя центрбеками.

Сегодня Причиненко сыграл не безошибочно, но в нескольких эпизодах подчистил перед собственными воротами и помог команде удержать победу. Под занавес встречи Брюгге создал немало моментов, но реализовать их не сумел.

Беерсхот – главная сенсация начала Лиги Жупиле. В прошлом сезоне команда даже не играла в элите, а в текущем стартовала с трех побед и возглавила турнирную таблицу бельгийского первенства. Брюгге после трех туров набрал всего 3 очка.

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