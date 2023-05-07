Страсбур обыграл Нант (2:0) в рамках 34 тура Лиги 1, но не сумел избежать потерь.

Эльзасцы переиграли своего прямого конкурента в борьбе за выживание, что позволило оторваться от зоны вылета на три очка.

Приятное событие для команды затмила травма Эдуарда Соболя. Украинца пришлось менять в начале второго тайма. В борьбе за мяч Маркус Коко сильно ударил Соболя в голову. На кадрах в трансляции на лице украинца видна кровь. Клуб пока не сообщал никаких деталей о травме.

Напомним, Эдуард Соболь перебрался в Страсбург в начале января и уже успел сыграть за французскую команду 13 матчей, в которых отличился одним ассистом.