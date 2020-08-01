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Соболь не смог оформить "золотой дубль" с Брюгге – Кубок Бельгии забрала команда бывшей звезды Динамо

1 августа 23:27 - Читати українською
Соболь не смог оформить "золотой дубль" с Брюгге – Кубок Бельгии забрала команда бывшей звезды Динамо
Антверпен / Сайт клуба

Брюгге и Антверпен определили обладателя Кубка Бельгии розыгрыша 2019/20.

Кубок Бельгии, финал

Брюгге – Антверпен – 0:1

Гол: Рафаелов, 25

Игрок сборной Украины Эдуард Соболь вышел в основе хозяев, а у соперника появился экс-форвард Динамо Дьемерси Мбокани. Антверпен решил с первых минут шокировать чемпиона страны натиском, но Бута и Мбокани упустили свои возможности. Попытка Лиора Рафаелова была более успешной. Симен Джуклеруд прорвался в штрафную и выкатил израильтянину на пустые ворота – 0:1.

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Брюгге был шокирован таким ходом встречи, позволив оппонентам еще несколько острых атак. Филипп Клеман явно имел серьезную беседу с подопечными в перерыве, поэтому на второй тайм "черно-синие" вышли заряженными. Здесь уже мастерство продемонстрировал кипер Антверпена – 20-летний хорват Давор Матияс. Он остановил Окереке в ближнем бою, не стал проблемой и выстрел Вормера с 25 метров. Это позволило Антверпену удержать минимальное преимущество и забрать третий Кубок Бельгии в своей истории. Предыдущий успех был аж в сезоне 1991/92.

Соболь провел на поле 72 мин, ничем особенным не выделялся. Украинец получил желтую карточку на 60-ой, что стало дополнительным аргументом для замены Эдуарда на форварда Сибе Схрейверса.

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Теги
Дьемерси Дьемерси Мбокани Эдуард Эдуард Соболь Брюгге Брюгге Бельгия Антверпен Антверпен Украинцы за рубежом
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