Напомним, Эдуард Соболь ранее сообщил, что не сможет помочь сборной Украины, но буквально через сутки вышел на замену в составе Брюгге. Защитник уже объяснил ситуацию, а Роман Яремчук подтвердил, что у его одноклубника не все хорошо со здоровьем.

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"Очень счастлив находиться с ним в одном клубе. Я знаю, что у Эдуарда серьезная проблема, он ни в коем случае не халтурит или еще что-то. Я видел, как он переживает, это действительно важная процедура для него", – цитирует Яремчука официальный сайт УАФ.

Напомним, на последние три матча Лиги наций сборная Украины потеряла уже ряд важных футболистов – Георгия Бущана, Николая Шапаренко, Александра Зинченко и Эдуарда Соболя. Поединок против Шотландии состоится 21 сентября. После этого "сине-желтые" 24 числа сыграют в Ереване против Армении, а 27 сентября примут Шотландию в Польше.

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