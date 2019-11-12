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Соболь: Не думаю, что дорога в сборную для Ордеца закрыта – Шевченко следит за всеми

09:23 64 Читати українською
Соболь: Не думаю, что дорога в сборную для Ордеца закрыта – Шевченко следит за всеми
Иван Ордец / ФК Динамо Москва

Защитник Брюгге и сборной Украины Эдуард Соболь убежден, что переезд в Россию не повлияет на шансы экс-игрока Шахтера Ивана Ордеца попасть в сборную Украины.

"Думаю, тренерский штаб Андрея Николаевича Шевченко следит за всеми потенциальными кандидатами. Независимо от того, где они выступают.

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Возьмите того же Ваню Ордеца. Не думаю, что дорога в сборную для него после перехода в московское Динамо закрыта. Сейчас вот он начал играть за клуб, забивать. Не удивлюсь, если его вызовут", – цитирует Соболя Советский спорт.

Напомним, летом Иван Ордец покинул донецкий Шахтер и подписал контракт с московским Динамо. В текущем сезоне он сыграл 5 матчей в чемпионате России и забил 1 гол.

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Украинцы за рубежом Украина Украина Сборная Украины Эдуард Соболь Эдуард Соболь Иван Ордец Иван Ордец
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