Соболь и компания рискуют остаться без чемпионства из-за иска главного неудачника сезона

Брюгге может потерять звание чемпиона Бельгии, которое команда добыла после решения досрочно завершить сезон.

Бельгийский спортивный арбитражный суд (BAS) отменил решение, принятое лигой ранее, информирует De Telegraaf.

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Первой ласточкой стал иск Васланд-Беверена, который перед окончательной остановкой занимал последнее место чемпионата и был принудительно понижен в классе. Жалобу аутсайдера удовлетворили, поскольку за тур до финиша регулярной части он отставал от предпоследнего Остенде на два очка и имел все шансы покинуть зону вылета. Вероятно, чемпионство Брюгге также будут пересмотрено, хотя Соболь и компания имели значительно большее преимущество над ближайшим преследователем – 15 очок от Гента.

Напомним, чемпионат Бельгии стал одним из немногих в Европе, который решился окончательно остановить сезон из-за пандемии коронавируса. Такое же решение приняли Франция и Нидерланды.

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