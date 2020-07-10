toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Бельгия
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Соболь и компания рискуют остаться без чемпионства из-за иска главного неудачника сезона

20:58 - Читати українською
Соболь и компания рискуют остаться без чемпионства из-за иска главного неудачника сезона
Эдуард Соболь / Сайт Брюгге

Брюгге может потерять звание чемпиона Бельгии, которое команда добыла после решения досрочно завершить сезон.

Бельгийский спортивный арбитражный суд (BAS) отменил решение, принятое лигой ранее, информирует De Telegraaf.

Яремчук, Соболь и другие игроки сборной Украины узнали календарь чемпионата Бельгии 2020/21

Первой ласточкой стал иск Васланд-Беверена, который перед окончательной остановкой занимал последнее место чемпионата и был принудительно понижен в классе. Жалобу аутсайдера удовлетворили, поскольку за тур до финиша регулярной части он отставал от предпоследнего Остенде на два очка и имел все шансы покинуть зону вылета. Вероятно, чемпионство Брюгге также будут пересмотрено, хотя Соболь и компания имели значительно большее преимущество над ближайшим преследователем – 15 очок от Гента.

Напомним, чемпионат Бельгии стал одним из немногих в Европе, который решился окончательно остановить сезон из-за пандемии коронавируса. Такое же решение приняли Франция и Нидерланды.

Аталанта на рівні Реала та Баварії – Маліновському і Ко пророкують суперсенсацію в Лізі чемпіонів

blog_ava
Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов 2019/20 – украинцы могут встретиться в финале
13:31
24248
Теги
Украинцы за рубежом Брюгге Брюгге Бельгия Эдуард Эдуард Соболь
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
мин
Реал Мадрид
23:00
Алавес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук