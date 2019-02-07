Соболь: Хочу снова попасть в сборную Украины

Защитник Яблонца Эдуард Соболь поделился своими амбициями и прокомментировал слухи о конфликте с агентом.

"Минимальная цель Яблонца – повторить прошлогодний показатель, а это – третье место, но чем черт не шутит, пока мы не потеряли шансов подняться и на вторую позицию.

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Для меня самого конфликт с агентом стало "новостью" – я прочитал об этом в интернете. Не знаю, откуда пошла эта информация. У меня нет никаких разногласий с агентами. Да, не так давно закончился контракт с теми менеджерами, с которыми я работал на протяжении последних лет, но я по-прежнему нормально с ними общаюсь, у нас нет проблем. В данный момент у меня нет агента, но я готов к сотрудничеству со специалистами, которые захотят со мной работать.

Естественно, что хочется получить полноценную игровую практику и желательно выходить на своей родной позиции, добиваться с командой результата и снова обратить на себя внимание наставников сборной Украины", – цитирует Соболя Команда 1.

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