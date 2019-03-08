Соболь голом и ассистом помог Яблонцу обыграть Теплице и прервать безвыигрышную серию

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"У футболі можливо все, крім камбеку Динамо", або Шевченко повернувся: англійські ЗМІ про матч киян з Челсі в ЛЄЛига Европы — 19:30 433
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