Соболь голом и ассистом помог Яблонцу обыграть Теплице и прервать безвыигрышную серию

Защитник Яблонца Эдуард Соболь помог своей команде одержать победу в 24-м туре чемпионата Чехии против Теплице.

Команда Соболя пропустила первой. Однако дебютные результативные действия украинца буквально перевернули ход матча. Сначала Эдуард результативной передачей помог Яблонецу сравнять счет, а затем стал автором победного гола. До этого чешский клуб не мог победить в течение трех матчей.

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В текущем сезоне Соболь провел 16 матчей в составе Яблонца. Напомним, что Андрей Шевченко вызвал защитника в состав сборной Украины на матчи с Португалией и Люксембургом.

Видео гола Соболя

Видео ассиста Соболя