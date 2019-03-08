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Соболь голом и ассистом помог Яблонцу обыграть Теплице и прервать безвыигрышную серию

21:53 29 Читати українською
Соболь голом и ассистом помог Яблонцу обыграть Теплице и прервать безвыигрышную серию
Эдуард Соболь / фото из соцсетей

Защитник Яблонца Эдуард Соболь помог своей команде одержать победу в 24-м туре чемпионата Чехии против Теплице.

Команда Соболя пропустила первой. Однако дебютные результативные действия украинца буквально перевернули ход матча. Сначала Эдуард результативной передачей помог Яблонецу сравнять счет, а затем стал автором победного гола. До этого чешский клуб не мог победить в течение трех матчей.

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В текущем сезоне Соболь провел 16 матчей в составе Яблонца. Напомним, что Андрей Шевченко вызвал защитника в состав сборной Украины на матчи с Португалией и Люксембургом.

Видео гола Соболя

Видео ассиста Соболя

Теги
Украинцы за рубежом Главное Мир Видеоновости Эдуард Соболь Эдуард Соболь Яблонец Яблонец
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