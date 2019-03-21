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Соболь: Будем стараться выйти из группы квалификации на Евро-2020 с первого места

20:56 14 Читати українською
Соболь: Будем стараться выйти из группы квалификации на Евро-2020 с первого места
Эдуард Соболь / ФФУ

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал свой вызов в национальную команду.

 

"Я надеялся и мечтал получить вызов, много работал. В Яблонце у меня сейчас неплохой период, после зимнего отпуска есть игровая практика, так что и в физическом, и в психологическом плане я чувствую себя отлично. Пожалуй, следили за моими выступлениями в Чехии и тренеры сборной.

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Тренер рассказал о подготовке к предстоящим матчам. Времени не так много, поэтому надо хорошо поработать, чтобы подойти к поединкам с Португалией и Люксембургом в боевой готовности.

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Мы ставим максимальные цели – будем стараться выйти из группы с первого места. По ходу отборочного турнира будем смотреть, как будет складываться турнирная ситуация", – цитирует Соболя официальный сайт ФФУ.

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Украина Украина Португалия - Украина Сборная Украины Эдуард Соболь Эдуард Соболь
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