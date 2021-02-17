Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь поделился серьезными намерениями своей команды перед матчем с Динамо в 1/16 финала Лиги Европы.

"Рад вернуться в Украину. Мы приехали добиться положительного результата. У нас есть свои цели в Лиге Европы, мы настроены серьезно.

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Хотим пройти как можно дальше. Сначала Динамо, а потом уже будем двигаться шаг за шагом", – сказал Эдуард в комментарии ТК Футбол.

Заметим, противостояние киевлян с Брюгге запланировано на завтра, 18 февраля. Матч начнется в 17:00 по Киеву. Соболь не будет участвовать во встрече, ведь отбывает дисквалификацию.

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