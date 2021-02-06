Брюгге и Мехелен, в составе которых выступают Эдуард Соболь и Марьян Швед, одержали синхронные победы в матче 24-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2020/21, 24-й тур

Васланд-Беверен – Брюгге – 0:2

Голы: Ланг, 12, 90+4

Серкль Брюгге – Мехелен – 0:1

Гол: де Камарго, 88

Брюгге без особого труда обыграл Васланд-Бевернен. Главным героем встречи стал Ноа Ланг, оформивший дубль. Первый гол он забил с передачи Соболя – украинец отдал мяч партнеру, а тот проделал фантастический слалом и точно пробил в ближний угол.

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А в компенсированное время Ланг забил второй раз, убежав от защитников и точно пробив в ближнюю девятку. Добавим, что Соболь провел на поле лишь первый тайм, уступив место Денсвилу.

Мехелен же вырвал победу на последних минутах у Серкль Брюгге благодаря голу де Камарго. Отметим, что Швед провел на поле 78 минут, однако мяч был забит уже без украинца на поле.

Таким образом, Брюгге набрал 60 зачетных баллов и увеличил отрыв от второго места до 17 очков, а Мехелен с 36 пунктами поднялся на 10 позицию.

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