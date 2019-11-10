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Соболь: Аргументы Ракицкого относительно того, что ему нужно кормить семью, звучат неубедительно

15:15 123 Читати українською
Соболь: Аргументы Ракицкого относительно того, что ему нужно кормить семью, звучат неубедительно
Эдуард Соболь / УАФ

Защитник сборной Украины и бельгийского Брюгге Эдуард Соболь поделился своим видением перехода экс-игрока "горняков" Ярослава Ракицкого в российский Зенит.

"Я не знаю, что произошло между Яриком и Андреем Николаевичем. Но состав команды определяет главный тренер. Что же касается слов Ракицкого. Я читал его пост. Каждый имеет право на свою позицию. Я играл с Яриком и в «Шахтере», и в сборной. Могу сказать о нем только хорошее. Очень сильный футболист, который из года в год доказывает свой уровень. И он действительно выкладывался в матчах и на тренировках на 200 процентов, как он сам сказал. Это не преувеличение.

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Я не знаю, чем именно он руководствовался, переходя в «Зенит». Российский клуб выступает в Лиге чемпионов, но и «Шахтер» там играет. И весьма неплохо. Аргументы, что ему надо было кормить семью, звучат неубедительно. В Украине Ярик тоже хорошо зарабатывал бы. Полагаю, ему просто захотелось сменить обстановку. Он же всю футбольную жизнь провел в «Шахтере», начиная с ДЮСШ. И последствия перехода ему были очевидны. Он же сразу сказал: «Знаю, на что иду». Реакция Украины читалась заранее. Так что здесь некого винить. Как получилось, так получилось", – сказал Соболь в інтервью изданию "Советский Спорт".

Напомним, Ракицкий утром 6 ноября объявил о завершении карьеры в составе сборной Украины. Ярослав выступал за Шахтер с 2009 по 2019 годы, пока не перешел в российский Зенит. С тех пор защитника не вызывают в сборную Украины, за которую он сыграл 54 матча и отметился 4 забитыми голами.

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