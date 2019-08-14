Соболь – об игре с Динамо: Теперь можно выдохнуть

Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь рассказал, как его команде удалось выбить Динамо из Лиги чемпионов.

"Сегодня потратили много сил, можно выдохнуть. Рад, что прошли в следующий раунд, в раздевалке все довольны. Трудно играть на выезде, но здесь были и наши фанаты, мы их слышали.

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Динамо хорошо начало, но мы успокоили игру. А второй тайм вообще получился интересным.

Встреча с друзьями? Ну, я сюда не на отдых приехал, поэтому уже отправляемся домой", – сказал Соболь в комментарии FootballHub.

В последнем квалификационном раунде Лиги чемпионов Брюгге встретится с австрийским ЛАСКом.

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