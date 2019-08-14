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Соболь – об игре с Динамо: Теперь можно выдохнуть

06:30 264 Читати українською
Соболь – об игре с Динамо: Теперь можно выдохнуть
Эдуард Соболь / Фото ФК Брюгге

Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь рассказал, как его команде удалось выбить Динамо из Лиги чемпионов.

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоис Опенда 90+6’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоис Опенда

"Сегодня потратили много сил, можно выдохнуть. Рад, что прошли в следующий раунд, в раздевалке все довольны. Трудно играть на выезде, но здесь были и наши фанаты, мы их слышали.

Динамо – Брюгге – 3:3 – видео голов и обзор матча

Динамо хорошо начало, но мы успокоили игру. А второй тайм вообще получился интересным.

Встреча с друзьями? Ну, я сюда не на отдых приехал, поэтому уже отправляемся домой", – сказал Соболь в комментарии FootballHub.

В последнем квалификационном раунде Лиги чемпионов Брюгге встретится с австрийским ЛАСКом.

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