Соболь – о матче со Швейцарией: Пустые трибуны – моя самая большая проблема
Защитник сборной Украины и бельгийского Брюгге Эдуард Соболь поделился мыслями относительно грядущего матча против Швейцарии.
"Плохо, что игра состоится при пустых трибунах. На Арене Львов всегда была прекрасная атмосфера.
Украина – Швейцария: команда Петковича потеряла двух игроков из-за коронавируса
Для меня это самая большая проблема, когда во время матчей трибуны пустые. Морально очень непросто. После швейцарцев будет еще пять поединков, поэтому я не стал бы говорить, что эта встреча может стать определяющей.
Хотя, конечно, в первом матче на таком уровне, тем более домашнем, наша команда приложит сверхусилия, чтобы достичь максимального результата", – цитирует Соболя Команда 1.
Напомним, поединок Лиги наций между украинцами и швейцарцами состоится 3 сентября на стадионе Арена Львов. Начало матча в 21:45.
Швейцарія-2006: вони програли смертельну лотерею Шовковському і Ко – як склалися їхні долі?