"Плохо, что игра состоится при пустых трибунах. На Арене Львов всегда была прекрасная атмосфера.

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Для меня это самая большая проблема, когда во время матчей трибуны пустые. Морально очень непросто. После швейцарцев будет еще пять поединков, поэтому я не стал бы говорить, что эта встреча может стать определяющей.

Хотя, конечно, в первом матче на таком уровне, тем более домашнем, наша команда приложит сверхусилия, чтобы достичь максимального результата", – цитирует Соболя Команда 1.

Напомним, поединок Лиги наций между украинцами и швейцарцами состоится 3 сентября на стадионе Арена Львов. Начало матча в 21:45.

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