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Соболь – о матчах с Динамо: Брюгге по силам пройти в следующий раунд Лиги чемпионов

08:44 30 Читати українською
Соболь – о матчах с Динамо: Брюгге по силам пройти в следующий раунд Лиги чемпионов
Эдуард Соболь / фото из соцсетей

Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь поделился ожиданиями от матчей с Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Лично я для себя обрадовался, а ребята задавали вопросы о том, какой уровень и что это за команда. Естественно, я им ответил, что команда хорошего уровня, легко не будет, но нам, конечно, под силу проходить в следующий раунд. Игра покажет, думаю, сейчас шансы 50 на 50.

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Думаю, без борьбы на футбольном поле не бывает. Естественно, будут какие-то единоборства и столкновения, но то, что требует от нас тренер – это играть в короткий и средний пас, контролировать мяч, играть первым номером. Динамо также любит играть в такой футбол, поэтому будет интересная игра", – сказал Соболь в эфире ТК Футбол.

Напомним, Брюгге стал соперником Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый поединок этого противостояния пройдет в Бельгии 6 или 7 августа на стадионе имени Яна Брейделя, трибуны которого вмещают около 30 тысяч болельщиков.

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