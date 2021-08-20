Новичок Серии А очень оригинально подходит к продвижению собственного бренда.

Венеция показала третий вариант экипировки на будущий сезон. К презентации привлекли ту же модель, благодаря которой стала вирусной основная форма команды.

Венеция представила роскошную форму на новый сезон

В пресс-релизе клуб отмечает, что третий комплект вдохновлен видом Венецианской лагуны. Именно оттуда на футболке голубой цвет. Однако на этом дебютант Серии А не ограничился. 5 евро с каждого проданного комплекта будут пожертвованы неправительственной организации, которая занимается уходом за лагуной.

Добавим, что для Венеции Серия А стартует уже в воскресенье (22 августа) выездным матчем против Наполи.