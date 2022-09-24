Соблазнилась на кровавые деньги: еще одна футбольная федерация согласилась на матч с Россией
Федерация футбола Казахстана приняла решение провести поединок с молодежной командой захватчиков.
Казахи, несмотря на полномасштабную войну России против Украины, согласились сыграть товарищеский матч с представителями молодежной команды оккупантов.
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Встреча состоялась сегодня, 24 сентября, в Минске, столице приспешников Путина. Победу одержала сборная России U-21 со счетом 2:1.
Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили все команды захватчиков от участия в международных соревнованиях, однако на контрольные матчи эти запреты не распространяются. Ранее главная команда террористов договорилась о проведении спаррингов с Кыргызстаном (2:1), Ираном, Боснией и Герцеговиной.
Договоренность о встрече с последней спровоцировала скандал внутри балканской страны и в Европе, а ведущие футболисты боснийцев сообщили, что будут игнорировать поединок.
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