Казахи готовились к матчу с террористами / Twitter Федерации футбола Казахстана

Казахи, несмотря на полномасштабную войну России против Украины, согласились сыграть товарищеский матч с представителями молодежной команды оккупантов.

УАФ требует от России возмещения ущерба украинскому футболу

Встреча состоялась сегодня, 24 сентября, в Минске, столице приспешников Путина. Победу одержала сборная России U-21 со счетом 2:1.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили все команды захватчиков от участия в международных соревнованиях, однако на контрольные матчи эти запреты не распространяются. Ранее главная команда террористов договорилась о проведении спаррингов с Кыргызстаном (2:1), Ираном, Боснией и Герцеговиной.

Договоренность о встрече с последней спровоцировала скандал внутри балканской страны и в Европе, а ведущие футболисты боснийцев сообщили, что будут игнорировать поединок.