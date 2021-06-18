Агент полузащитника Манчестер Сити и сборной Украины Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал слова журналиста Андрея Сенькива о том, что участие его клиента в матчах национальной команды было проплаченым.

"Обычно в таких случаях я говорю: собаки лают, а караван идет дальше. Но здесь это "недоразумение" перешло на личности. Чем ниже интеллект, тем выше оскорбления.

Фоменко получал деньги за игровое время Зинченко на Евро-2016, – журналист

Не вижу смысла уделять внимание разным низким существам. К сожалению, и в журналистике есть паразиты, которые за счет безграмотности и отсутствия уважения открывают свой рот не там, где нужно. Не вижу смысла комментировать слова ребенка, который фантазирует, оскорбляет людей, творивших историю советского и украинского футбола, а сейчас — и мирового. Который никогда не сможет ответить за свои слова ни в одной правовой форме.

Но у меня предчувствие, что он (Сенькив, – Футбол 24) очень скоро пожалеет о словах, которые сказал", – заявил Прудников в комментарии Sport24.

Напомним, Сенькив сообщил, что Фоменко вызвал Зинченко на чемпионат Европы 2016 года за деньги. Каждая проведенная минута на поле якобы пополняла кошелек тренера на тысячу долларов. Это должно было помочь трансферу Александра в Манчестер Сити.

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