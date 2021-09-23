Собака приостановил матч боснийской первенства – самое милое видео дня
Зрители матча боснийской первенства Слобода – Посуше стали свидетелями курьезного эпизода с участием четвероногого "стрикера".
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Собака выбежал на поле во время матча и целенаправленно двигался в направлении мяча. Пес мастерски отобрал мяч у одного из футболистов и продемонстрировал неплохой дриблинг. Когда участники матча вдоволь насмотрелись на это милое действо, собаку вынесли за пределы поля.
Вероятно, что это был самый интересный эпизод встречи, ведь команды расписали ничью (1:1).
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